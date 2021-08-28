对青年倾囊相助的对策，最终将换来青年债务. August. 28, 2021 07:14. . 共同民主党和政府前天确定并公布了20万亿韩元规模的“青年特别对策”，其中包括向低收入青年支援月租、将半价学费支援对象扩大到中产阶层等。从今年6月的青年租赁住宅追加供应方案开始，执政党和政府综合此前三次发表的青年对策，共推出了87种支援对策。 党政决定，首先在明年上半年内向15.2万名无住宅青年最多支援一年的月租20万韩元，并新设20万韩元月租无息贷款制度。对雇用青年的中小企业，每人每年支援960万韩元，以此帮助14万人就业。受新冠疫情影响，针对有经历的人的聘用增加，就业机会减少，而且因房价、租金负担而不敢结婚的青年们，确实有必要制定相关关心政策。但是，如果仔细分析87种支援政策，就会发现很多是一次性现金支援，能否从根本上解决青年一代的困难还是个疑问。 党政首先以消除青年世代之间的差距为由，决定将半价学费支援对象以4人家庭为标准，扩大到月收入为975万韩元的中产阶层。考虑到有限的财源，政府的支援应该集中在弱势阶层，但大幅扩大其对象，具有浓厚的民粹主义性质。很多人指出，在军队官兵转业时支援1000万韩元的巨额资金，并新设“心理健康券”，向因新冠疫情身心疲劳的青年提供每月20万韩元的心理咨询，也是出于善心。 为了从根本上改善青年的生活，最重要的是要创造更多的好工作岗位。向中小企业提供青年雇用人均每年最多960万韩元的人工费的“青年工作岗位飞跃奖金”等制度过去也曾有过，但没有什么效果。应该放宽大学定员限制等，扩大青年在尖端产业领域就业的机会等，尽快制定根本性对策。 包括20万亿韩元青年特别对策预算在内，政府明年首次编制了超过600万亿韩元的超级预算。明年国家债务因此将增加到1000万亿韩元以上。这大部分都是未来一代的负担。欠着青年们将要还个没完的债务，对并不迫切需要援助的阶层也要往脸上贴金，这是不负责任的行为。

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