世界报业和新闻出版协会CEO：“强行处理《媒体仲裁法》，损害韩国名声”. August. 28, 2021 07:15. by 华盛顿=刘胜镇 常驻记者 promotion@donga.com. “低估了新闻专家。” 26日(当地时间)，世界报业和新闻出版协会(WAN-IFRA)首席执行官(CEO)文森特•裴瑞恩在接受东亚日报-频道A的电子邮件采访时，就共同民主党代表宋永吉“因为什么都不知道”的发言做出了上述表示。25日，宋代表就批评共同民主党《媒体仲裁法》修订案的无国界记者会(RSF)声明表示：“他们自己怎么知道我们的情况？因为什么都不知道。” 裴瑞恩CEO说：“很明显，宋代表没有读过我们参与的多份报告。”此次《媒体仲裁法》修订案试图限制的“虚假信息扩散”危机，不仅是韩国所经历的危机，也是全世界面临的共同问题，如果理解世界多个媒体团体正在共同研究这一点，就决然不会做出这样的发言。 他说：“希望执政党能够理解，在这种罕见的脉络和脱离韩国立法传统的情况下，试图通过法案的做法，让(韩国)在国际伙伴之间具有的名声受到损害。” 此前，RSF东亚局局长塞德里克•阿尔比亚尼25日在接受本报视频采访时表示，“韩国是世界上领先的民主国家之一”，“(修正案通过后)可能会开创先例，被其他国家利用。” 裴瑞恩CEO就法案内容批评说：“这损害了向胡乱行使政府和企业权力的人征收透明度和责任的新闻业的主要价值。”

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