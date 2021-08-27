京都国际高中首次参加夏季甲子园，掀起“4强旋风”. August. 27, 2021 07:27. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 日本京都的韩裔民族学校—京都国际高中在日本高中棒球界掀起了一股“旋风”。虽然首次参加了被称为“梦想的舞台”的全国高中棒球锦标赛(夏季甲子园)，但该校创纪录地确定了进入4强的资格。 26日，在兵库县西宫市的阪神甲子园棒球场举行的夏季甲子园8强赛上，京都国际高中以3比2战胜了福井县代表敦贺气比高中。在以2比2平分结束第8局后，在第9局下半局的进攻中，因右前安打和敦贺气比高中的失误再得1分。此次，以《东海大海》开头的韩国语校歌通过NHK在日本全境响起。 敦贺气比高中是10次参加夏季甲子园的棒球名校。在被称为“春季甲子园”的高中棒球选拔比赛上，该校更是在2015年夺冠。京都国际高中主教练小牧宪继在胜利后接受NHK采访时表示：“赛前就预测本场比赛将是一场艰难的比赛，因此对孩子们说‘以体力决胜负，战斗到最后一刻’”，“在第8局上半局丢掉2分时，我心想‘难道要结束了吗’，但队员们改变了我的想法，他们的表现非常出色。” “夏季甲子园”是在日本全国47个广域地方自治团体经过预选赛，由代表各地方自治团体的49所高中(东京和北海道各2所)参加的全国性重大比赛。不仅仅是学校之间的对决，地方自治团体之间的对决性质也很大，在日本全国都享有很高的人气。随着京都国际高中取得三连胜，京都市内已经出现了贴有“加油！京都国际9”字样的出租车。 京都国际高中的校长朴京洙(音)表示：“能够向旅日同胞社会送去喜悦，无比高兴。我们想再次取得胜利，进入决赛。”半决赛和决赛将分别于28日和29日举行。

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