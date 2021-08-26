“塔利班正在搜寻在韩国政府工作的人…为活命而逃离”. August. 26, 2021 07:23. by 申晋宇 niceshin@donga.com. “早上想要进入机场，但遭到塔利班的阻拦。” 为了躲避塔利班，决定前往韩国的阿富汗男子A某这样回忆起当天早晨前往机场时的情景。他描述当时的紧急情况说：“我乘坐其他车辆，通过很远的其他入口才得以进入机场。” A某前一天在喀布尔机场接受韩国政府采访时表示，“塔利班以在外国政府机关工作为由，可能会伤害我们，因此感到了威胁”，解释了决心前往韩国的背景。但当他说“母亲和其他家人留在(当地)”时，他的表情暂时有些阴沉。 在韩国驻阿富汗大使馆工作了2年零4个月左右的女性B某在前往机场期间幸运地躲过了塔利班的检查。与丈夫和两个儿子一起来的她松了一口气说：“(来机场的那天)我们一大早就出来了”，“可能是因为走的是别的路，而不是大路或高速公路，所以躲过了塔利班的检查。”但是离开故乡需要很大的决心。她说：“(选择韩国行)虽然是不容易的决定，但必须要做。”这是为了挽救自己和家人的生命而不得不做出的选择。她说，韩国大使馆第一次询问是否愿意逃生是在一个月前。此后，她住在喀布尔附近，据说在来机场前一周，她在往喀布尔移动的途中，每天从韩国大使馆方面得到当地情况及逃离计划等。 最后，同样在韩国大使馆工作的阿富汗男性C某反复强调说：“当地的情况非常不好。”他说：“塔利班希望知道是谁在韩国政府工作”，“对于我和家人来说，情况非常危险”，说明了选择前往韩国的理由。 以与韩国政府一起工作的缘分为契机，可以来到韩国，当被问及想向韩国人传达的信息时，他们都微笑着说了同样的话。“真的非常感谢。”

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