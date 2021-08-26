“亚马逊”进军韩国市场…流通剧变预告. August. 26, 2021 07:22. by 朴成振记者•史智媛记者 psjin@donga.com4g1@donga.com. 世界最大的电子商务企业亚马逊将从31日开始在韩国国内提供“直购(直接购买)”服务。也就是说，在美国亚马逊销售的图书、健康功能食品、服装、家庭用品等数千万种商品订购和配送的过程是一站式的。有分析称，随着国家和行业、事业者之间的界限被打破，电子商务市场进入了无限竞争体制。 韩国国内电子商务企业“11号街”25日表示，从31日开始，韩国国内消费者可以通过在本公司网站内开设的“亚马逊全球商店”轻松购买美国亚马逊的直购商品。 使用亚马逊商店的韩国消费者可以享受亚马逊在美国当地实施的折扣和促销优惠。如果加入每月定期享受所需服务的“订阅商品”，无论次数多少，都可以免费配送购买商品。配送所需时间为普通产品6~10天(以营业日为准)，韩国人经常光顾的“特别选购”商品只需要4~6天。另外，还将设立专门处理退款的客服中心。 业界认为，随着海外直购的最大障碍—语言、配送、退货问题一次性得到解决，国内流通业界将发生翻天覆地的变化。亚马逊负责国际零售业务的副总经理萨米尔•库玛表示：“这将使韩国消费者能够快速、免费地收到数千万个亚马逊产品”，“这只是一个开始。”

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