一千个太阳. August. 25, 2021 07:32. . “我不敢相信我要离开喀布尔。我在这里上了学，得到了第一份工作，也当上了爸爸。他一边说着一边背诵着诗句。“没有人数得清/屋顶上有过多少轮朦胧的月亮/也数不清/院墙外隐藏的一千个灿烂的太阳。”这是17世纪波斯诗人赛依卜·塔布里奇歌颂喀布尔之美的诗。他呜咽着说，以前能背出全诗，但现在只想起了两行。他之所以决定离开深爱的喀布尔前往巴基斯坦，是因为在战场上失去了两个儿子，长此以往，可能连女儿也会失去。但就在他离开的那天早晨，炮弹飞来炸开，在上层的他和妻子的死了，只有下面的女儿艰难地活了下来。 卡勒德·胡塞尼的小说《一千个灿烂的太阳》将成为孤儿的少女和另一名坎坷人生的女性的故事交织在了一起。故事里没有描写残酷的战争和政治，而是聚焦于两名女性艰难的生活和眼泪以及对人类的爱。因此，《一千个灿烂的太阳》是对“在战争、暴力和疯狂中生存下来的阿富汗女性的内心”的隐喻。 随着塔利班掌权，胡塞尼的小说再次受到关注。但实际上，他嘱咐读者不要把自己当作阿富汗的发言人。他谦虚地表示，虽然出生在喀布尔，但在1980年流亡到美国生活，因此政治视角受限。也就是说，在自己的小说中不是看政治，而是要看人。同样，他还号召，不要被电视里出现的塔利班、恐怖主义、原教旨主义、毒品，对女性的暴力，一片狼藉的喀布尔机场等负面形象所影响，不要忘记阿富汗是一个“美丽、谦虚、友善、有魅力的人们所生活的美丽国度”。他希望大家看到，经受住战争的暴力和疯狂、以后也能经受下去的阿富汗人，以及他们内心深处灿烂的太阳。

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