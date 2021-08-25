三星将在今后三年内投资240万亿韩元…新录用4万人. August. 25, 2021 07:33. by 徐東一, 林賢錫 dong@donga.com,lhs@donga.com. 三星为了确保半导体、生物、新一代通信等未来战略产业的主导权，到2023年为止将共投资240万亿韩元。其中，将在国内投资180万亿韩元，在3年内直接雇用4万多人。为了提高招聘市场的稳定性及预测可能性，决定维持主要企业正在进入废除程序的定期公开招聘方式。 24日，三星发表了包含上述内容的史上最大规模的投资及雇佣计划案。三星就决定投资的背景解释说：“这是为了应对新型冠状病毒疫情以后可能出现的产业、国际秩序、社会结构的巨大变化”，“为了韩国经济的未来，进行大规模投资、为未来一代创造就业机会等，尽到企业的作用。” 主要投资领域是半导体、生物、新一代通信、新成长信息技术(IT)等，其目标是，在系统半导体和生物医药委托开发生产(CDMO)领域占据世界第一，并在6G移动通信、人工智能(AI)、机器人等方面确保技术主导权。 三星电子副会长李在镕13日假释出狱后时隔11天发表了当天的声明。李副会长出狱后，没有回到家中，而是来到了首尔瑞草区三星电子瑞草办公大楼的办公室，会见了主要经营层，并立即重返经营岗位。据悉，之后李副会长与三星电子及主要子公司的经营团队制定了未来投资计划。 经济界期待，三星电子摆脱“总裁空缺”的不利因素，正式扩大投资、雇用、中小•中坚企业研究开发(R&D)支援，为经济注入活力的期待正在提高。当天，三星电子表示，除了3年内直接雇佣的4万人之外，国内大规模投资带来的工作岗位创造效果将达到56万人。

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