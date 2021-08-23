“驻韩美军收容阿富汗难民”……韩美应从人道主义层面进行磋商. August. 23, 2021 07:33. . 有报道称，美国正在考虑在驻韩美军基地收容阿富汗难民的方案。美国经济报纸《华尔街日报》21日援引美国官员的话报道说：“美国正在考虑在韩国、日本、德国等地的美军基地收容难民。”驻韩美军22日表示：“如果下达任务，将同韩国政府合作。” 据《华尔街日报》报道，美国目前正积极考虑在包括韩国在内的亚洲、欧洲等地的海外驻军地点建立临时收容所，收容阿富汗难民。据说，卡塔尔和巴林等中东地区的美军基地已满是难民。美国目前正在推进在本月末之前将在阿富汗战争中提供协助的当地人及其家属共6.5万人撤离。 如果美国在驻韩美军基地收容难民，事先应与韩国政府进行充分的磋商。根据驻军协定，海外基地具有“治外法权”地位，收容难民的决定权在美国。但是，如果在磋商不足的情况下强行推进，可能会引发同盟之间不必要的误会和矛盾。有必要透明地公开难民的规模和滞留时间等，并努力求得韩国国民的理解。 美国应以身作则，在本国境内的美军基地积极收容难民。不能动辄想让同盟背上包袱。阿富汗战争是由美国侵略引起的战争。在难民问题上，不应该采取“本国优先主义”，而应表现出负责任的人权强国的面貌。 离开阿富汗的难民已经超过了200万人，而且还会增加。作为世界第十大经济规模的韩国，也不能一直对国际纷争引起的难民问题袖手旁观。如果难民来到驻韩美军基地，我们应不惜一切可能的支援。韩国不仅可以发挥国际社会一员的作用，还可以借此机会加强韩美同盟。

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