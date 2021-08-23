通用宣布对雪佛兰Bolt EV全部召回 ，电池供应商LG表示“将积极配合”. August. 23, 2021 07:34. by 李建赫记者、洪锡浩记者 gun@donga.com,will@donga.com. 美国汽车企业通用汽车(GM)以电池火灾危险为由，对向全球销售的雪佛兰电动汽车“Bolt EV”全部进行召回，并在查明火灾原因之前停止销售。国内事前预约的Bolt EV2022年款和现有的Bolt EV也包括在召回及销售中断对象之中。 有人指出，在各国政府争相实施电动汽车扩大政策的情况下，以引发火灾的可能性为由接连发生大规模召回事件，因此对电动汽车的不安感是否会扩散。 据外媒22日报道，通用汽车当地时间20日宣布，将投入10亿美元(约1.18万亿韩元)主动召回Bolt EV和Bolt EUV，并为其更换电池模块。召回对象是不包括在上月决定召回的2017~2019年款Bolt EV(6.9万辆)中的2019~2022年款Bolt EV7.3万辆。至此，通用汽车生产的所有Bolt EV都将被召回。 从2016年至今，Bolt在美国、加拿大、韩国、巴西等地售出约14.2万辆。在韩国国内，从2017年到今年6月，共销售了约1.1万辆。通用汽车公布召回及停止销售的方针，并建议表示：“Bolt EV车主(为防止火灾危险及损失)在召回之前，应将车辆的充电状态限制在90%，并在充电后立即将车辆停放至室外。” 通用汽车在Bolt EV多次发生火灾后，于去年11月进行了将电池最大充电量限制在90%的软件更新。但是更新后再次发生火灾，通用汽车决定更换电池模块。美国CNBC报道称，更换电池模块将花费18亿美元(约2.1303万亿韩元)。 通用汽车表示：“在电池组中发现了负极螺丝攻缺陷及隔膜折叠等罕见的两种制造缺陷的可能性。”Bolt EV搭载的电池全部由LG能源解决方案生产。LG能源解决方案在忠北清州市梧仓工厂和美国密歇根州工厂制造电池组。LG电子将多个电池组捆绑在一起，由组成一个产品(模块化)提供给通用汽车，从去年10月开始通过事业重组交由LG能源解决方案负责。 以GM的召回措施为契机，围绕电动汽车火灾原因的争议将进一步激化。也就是说，整车业界怀疑电池本身的问题，而电池业界则应考虑配线等其他原因。LG电子和LG能源解决方案表示，“正在积极配合，以便顺利达成召回。根据共同进行的调查结果，将确定准备金设定和分担比率等。”

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