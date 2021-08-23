阿富汗总统逃跑，其弟弟却向塔利班“宣誓效忠”. August. 23, 2021 07:34. by 李恩澤 nabi@donga.com. 阿富汗武装组织塔利班15日控制首都喀布尔，阿富汗总统加尼（72岁）当天立即筹集巨额现金并逃往海外，其弟弟、企业家哈什马特（61岁）则带着笑容与塔利班领导人握手，这一视频21日被公开。哈什玛特通过社交媒体连日袒护塔利班等，国民对加尼兄弟的公愤正在达到高潮。 塔利班21日公开了哈什马特和塔利班军事组织首领哈卡尼等塔利班干部聚会的视频。哈什马特和哈卡尼等人手拉着手亲切地摆着姿势拍照留念。一名塔利班干部亲吻了哈什玛特的额头，另一名拿着枪的干部还鼓励似地拍了拍哈什玛特的肩膀。塔利班方面表示：“哈什玛特在哈卡尼面前宣誓效忠。” 哈什马特是负责房地产、建设、运输等业务的民间企业加尼集团的总裁。在阿联酋迪拜也设有分公司。目前逗留在迪拜附近阿布扎比的加尼18日狡辩说：“如果我不离开阿富汗，可能会发生更大的流血事件。”哈什马特21日接受半岛电视台采访时维护加尼称：“应该承认喀布尔的新秩序。如果哥哥没有逃跑，情况会更糟。” 哈什玛特在21日和22日分别上传了“塔利班有能力负责治安”“应该接受塔利班”等内容的推特文章。阿富汗国民纷纷留言抨击称，“诅咒加尼的家里”“塔利班应该先处决他们”等，表现出愤怒之情。

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