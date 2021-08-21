既缩短营业时间又增加聚会客人，暧昧不清的延长保持社交距离举措. August. 21, 2021 07:24. . 韩国政府决定将现行的保持社交距离（首都地区四级、非首都地区三级）”措施再延长两周。据此，首都地区和非首都地区将分别连续8周和6周维持现有举措。但对餐饮店和咖啡店，又把四级措施的结束营业时间从晚10时提前到9时，缩短1个小时，并允许包括两名完成疫苗接种的人在内，最多允许4人聚会。 专家们建议，在德尔塔变异毒株不断扩散的情况下，如果想尽快控制新冠疫情第四波流行，就应哪怕是短期内采取诸如居家办公义务化等高强度措施。但政府正在反复延长对抑制第四波流行并没有多大效果的“保持社交距离”措施。在此期间，最近连续两天确诊患者超过2000人，扩散趋势进一步加剧。 缩短餐饮店、咖啡店的营业时间却增加客人数量，这也是前后矛盾的措施。据说这是为了缓解个体经营者的压力，同时奖励接种人员并维持防疫。但在市民的立场上来看，究竟是放松还是加强防疫，很是混乱。信息复杂的政策会降低效率。 保持社交距离措施的效果已经达到极限，在这种情况下，政府正在讨论从9月末到10月初转换为“与病毒共存（with corona）”体系的方案。也就是说，相比遏制确诊患者数，将重点放在危重症及死亡管理上。为此，关键在于提高疫苗接种的完成率。即使按照政府的预想，接种完成率在10月第一周超过50%，也远远低于正在实施“与病毒共存”政策的新加坡（73%）和英国（61%）等国。 由于防疫疲劳度累积，保持社交距离措施不可能无限制地持续。但是，如果在疫苗接种率较低的情况下，在毫无准备的情况下转变防疫体系，将会导致患者激增、医疗体系崩溃。应该在稳定供应疫苗的同时提高预约率，进一步增加慢性病患者和老弱者等高危人群的接种，加快准备工作的速度。只有继续保持紧张状态，为“与病毒共存”作准备，才能尽早摆脱“新冠时代”。

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