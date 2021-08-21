马斯克：“开发人形机器人，可代替主人购物”. August. 21, 2021 07:24. by 申東秦 shine@donga.com. “今后体力劳动将成为一种选项。只在你想做的时候做就行了。” 当地时间7月19日，美国电动汽车公司特斯拉宣布将开发出人形机器人“特西拉机器人”。特西拉此举是把人工智能机器人定为汽车未来的发展方向，宣布投入新事业。 特斯拉首席执行官马斯克当天在美国硅谷举行的“特斯拉人工智能日”上表示：“（特斯拉机器人）将从事人不愿意的危险、重复、乏味的工作，”“明年将推出原型机（开发用样品）。”他非常自信地表示：“我们的汽车一定程度上是带有半知觉的带轮机器人，因此特斯拉（已经）是世界上最大的机器人公司。”该机器人的代号为“optimus”，预计将使用特斯拉的自动驾驶车核心技术“自动导航（autopilot）”，并采用通过机器学习升级人工智能的超级电脑“DOJO”等尖端技术。 马斯克在题为《汽车之后人工智能的下一个阶段》的演讲中，介绍“特斯拉机器人”并公开了其具体功能。对于“特斯拉机器人”，他解释道：“特斯拉机器人将在人类世界中亲密行走”，“可以到商店里为人们购买食品等。”像电影《我，机器人》中出现的仿人机器人一样，预计她将会成为人类的勤杂工或者帮手。 特斯拉公开的“特斯拉机器人”身高5英尺8英寸（约172厘米），体重125磅（约56公斤），可以以时速5英里（约8公里）移动。在手臂、腿、脖子、关节等处安装40个电动驱动装置，可以运载45磅（约20公斤）重的行李。 虽然活动的主要目的是为了吸引人工智能人才，但特斯拉将要公开的新技术受到了更多的关注。除机器人之外，特斯拉还公开了为超级电脑DOJO自行设计的半导体芯片“D1”。预计将于明年启动的“DOJO”将升级能够识别、处理通过车辆摄像头收集的庞大数据的人工智能，从而大幅提高自主行驶的性能。

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