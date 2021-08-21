“济州律师遇害事件”22年后，教唆杀人犯落网. August. 21, 2021 07:24. by 任宰永 jy788@donga.com. 济州具有代表性的长期未结案案件“李承勇律师被杀事件”的嫌疑人22年后被警方抓获。 济州警察厅20日表示，已逮捕涉嫌教唆杀人的金某（55岁）并申请了拘捕证。警方今年4月拿到逮捕令后，向国际刑警发出了紧急追捕请求，此前一直以非法滞留身份滞留在柬埔寨的金某于6月被当地当局查获并被驱逐出境，7月18日被遣送回济州。 1999年11月5日早晨6时48分许，李承用律师（当时44岁）在停在济州市三道2洞济州北小学附近的自家索纳塔轿车内被凶器刺死。警方成立了专门调查组展开了调查，但没能抓住犯人。1年后调查本部被解散，这一事件成为长达22年的悬案。 但去年6月金某亲自出演SBS的《想知道那个》节目，公开自己是“杀人教唆犯”，此后案件再次受到关注。金某在节目中称，接到黑社会头目白某（2008年死亡）的指示，指使釜山出身的被称为“海鸥”的同事孙某（2014年死亡）杀害了李律师。 据悉，金某以为教唆杀人的公诉时效已过，所以在节目中讲述了事件内幕。但警方以逃避刑事处罚为目的逃往国外的情况下公诉时效停止、废除有关杀人事件公诉时效的《泰丸法》的实施等为根据，逮捕了金某，正在进行调查。对于其自白动机，金某陈述说：“当时李律师的妻子也成了调查对象，我想如果能够替她洗脱冤屈并通过解释杀人事实来抚慰受害者的冤魂，遗属方面可能会给我一些酬谢。”

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