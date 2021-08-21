执政党在处理《媒体仲裁法》上暴走，24日法司委上朝野将再起冲突. August. 21, 2021 07:25. by 姜炅石 coolup@donga.com. 国民力量党20日把共同民主党正在大力推进的《媒体仲裁法》修订案定性为“守护前法务部长曹国之法”，表示“将提出宪法诉愿等动用一切法律、制度手段予以阻止”。 国民力量党院内代表金起炫当天在院内对策会议上表示：“《媒体仲裁法》仅仅是打造第二个第三个曹国并给他插上的翅膀‘守护曹国法’而已”，“曹国甚至在法院作出判决的情况下还硬说是‘假新闻’，共同民主党的有力大选候选人也在赞同帮腔”，亮出了敌意。他说：“（像曹国这样的）公职候选人一家利用各种违规和变通，恣行高考作弊等非法和犯罪行为，即便如此也硬说这是私生活领域，那么道德检验就做不好”，“像在曹国作为候选人接受检验时一样，在媒体连篇报道时就可以以侵犯私生活为由请求阻止阅览。”他还抨击称：“青瓦台和共同民主党就像塔利班占领军一样带着臂章，用独断和傲慢颠覆了韩国的根本。” 特别是，在野党认为，《媒体仲裁法》修正案允许前任高层公务员提出惩罚性损害赔偿请求也存在问题。例如，文在寅总统卸任后，可以声称有关自己疑惑的报道是“假新闻”，并要求赔偿损失。 正义党院内代表裴镇教当天在KBS电台节目中表示：“即便是从法案的内容和共同民主党的推进方式等任何方面来看，都只能说这是单方面的立法暴走”，“拥有政治权力或经济权力的人可以发起战略封锁诉讼，所以我们把它命名为‘媒体堵嘴法’。”他还批评称：“在削弱媒体独立性的情况下，只赋予它责任性，就会破坏公正性和公共性。”“不能理解为什么要强行推进这种只在表面上是媒体受害救济法的法案。”

한국어