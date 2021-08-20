保健工会预告罢工……劳资双方应各让一步防止防疫危机. August. 20, 2021 07:36. . 由护士、疗养护士等8万多名医疗人员组成的保健医疗工会本月17日申请调解劳动争议。工会要求，制定新冠治疗医院参与人员的标准、生命安全津贴的制度化、每名护士接待的患者人数法制化等。如果谈判不成，将从下月2日开始举行总罢工。如果这样，包括国立中央医疗院在内的130多个医疗机关的运营将会出现相当大的问题。 去年1月新冠病毒在韩国传播后，他们在治疗和防疫的最前线奋战了1年零7个月。穿着让人喘不过气来的防护服工作很辛苦，“汗流得太多了，鞋上都是汗”。在工会实施的一项问卷调查中，超过六成的人回答说“肉体和精神上都很疲惫”。但是通过罢工来解决问题的方式并不合适。 昨天，新冠确诊病例时隔8天再次超过2000人，第四波流行仍不见平息的迹象。如果患者的治疗中断一天，防疫网出现漏洞，就很难预测会造成什么样的损失。尽管如此，工会仍然主张“为患者和国民而罢工”，就是缺乏说服力。考虑到新冠疫情的严重性和国民健康的重要性，工会应与政府积极协商，摸索罢工之外的解决方法。 最核心的问题是补充人力。随着新冠疫情的延长，医疗人员的疲劳累积是非常严重的问题。政府也在今年上半年增加了1273名保健所人员，正在积极推进相关对策，但仍不足以容纳新冠患者。应考虑暂时聘用正在休假的护士或让民间医院治疗更多新冠患者，从而减轻公共医疗机关医疗人力的负担。为了改善医疗人员的待遇，政府和地方自治团体、各医院有必要就上调津贴等问题进行协商。

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