阿富汗国民英雄之子呼吁抵抗塔利班. August. 20, 2021 07:38. by 兪載東 jarrett@donga.com. 阿富汗国民英雄的儿子表示“对塔利班的抵抗已经开始”，并请求美国等西方国家提供帮助。 阿富汗前国防部长艾哈迈德·沙·马苏德将军的儿子艾哈迈德·马苏德（32岁）18日向《华盛顿邮报》投寄了题为《圣战者已开始抵抗塔利班……但我们需要帮助》的文章。 他在文章中说：“我父亲绝对没有忘记同塔利班政权展开斗争的事实。2001年在塔利班和‘基地’组织的主使下被暗杀之前，他一直为阿富汗和西方的命运而斗争。” 20世纪80年代，前苏联入侵阿富汗时，马苏德率领武装游击队“圣战者”展开了战斗。他的绰号“潘杰希尔谷雄狮”就是在他在阿富汗北部的潘杰希尔山谷击败苏联军队的时候起的。成为阿富汗国防部长后，他在塔利班崛起后立即反对他们的伊斯兰原教旨主义，并与之对抗。但在“9·11”恐怖袭击发生的两天前——2001年9月9日（当时48岁），遭到伪装成记者的男性的炸弹袭击而身亡。被称作“马苏德日”的当天是阿富汗的国庆日。 他的儿子马苏德在投稿《华盛顿邮报》的文章中表示：“我现在写文章,是为了追随父亲在潘杰希尔峡谷的脚步。我身边的圣战者战士们正准备再次同塔利班较量。”他说：“我们有父辈起收集的弹药和武器。因为我们知道这一天终将到来。”他补充说：“我们还有对上级投降感到厌恶的阿富汗正规军，前任特种部队队员也加入了我们。” 但他表示，“仅靠这些是不够的，光靠我们的军事力量和军需品，如果西方朋友找不到给我们提供武器的办法，军火就会枯竭。”他强调：“美国和盟国虽已离开战场，但美国仍可成为‘民主主义的伟大武器库’。”这是美国前总统富兰克林·罗斯福在美国参加第二次世界大战时所说的话。 他警告：“塔利班不仅仅是阿富汗的问题”，“如果在塔利班统治下，阿富汗将会成为激进的伊斯兰恐怖主义的发源地”。

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