诺贝尔和平奖获得者马拉拉：“恐怖变成现实……帮助阿富汗女性的时间已所剩无多”. August. 19, 2021 07:54. by 兪載東 jarrett@donga.com. 遭遇塔利班枪击后奇迹般地幸存的诺贝尔和平奖最年轻获得者马拉拉·优素福·扎伊（24岁）表示：“阿富汗女性的恐惧是现实。”“帮助她们的时间已经所剩无多。” 扎伊17日在《纽约时报》发表了题为《我为阿富汗的姐妹们担忧》的文章。她写道；“在过去20年里，数百万女性接受了教育，但对她们承诺的未来正在消失。”“塔利班重新掌握政权，我和其他很多女性一样，担心阿富汗的姐妹们。” 她回忆起2007年在故乡巴基斯坦把书藏在衣服里、在恐惧中颤抖着上学的时候。她说：“我十五岁的时候，塔利班以主张上学权利为由想要杀害我。我去年大学毕业后，经在步入职业生涯。无法想象回到由持枪男人规定的生活。” 她在2012年放学路上被塔利班武装人员枪击倒地，在英国接受治疗后才好不容易恢复。此后，她不屈服于塔利班的杀害威胁，为伸张阿富汗女性儿童的权利和扩大教育机会而做出努力，得到认可后于2014年以17岁的年龄获得诺贝尔和平奖。 扎伊去年毕业于英国牛津大学，她说：“阿富汗女性和少女们陷入了也许不能像我以前那样听课和读书的绝望。”她表示：“一些塔利班人表示不会否认女性的教育权和工作权，但从塔利班曾残酷压迫女性的历史来看，阿富汗女性的恐惧是现实”，“女性早就听说了在大学和职场里自己被拒绝的故事。” 她呼吁其他国家援助阿富汗人民。她主张：“中国、伊朗、巴基斯坦等邻国应该向难民敞开大门，允许难民儿童到学校注册。”“塔利班也应该保障女性学习数学和科学的权利，以及上大学和选择工作的权利。”她在文中章最后写道：“我们必须倾听阿富汗女性的声音。我们没有时间浪费了。”

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