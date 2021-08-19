成人间炼狱的木筏. August. 19, 2021 07:54. . 1819年巴黎沙龙展因一幅画而闹得沸沸扬扬。因为这不是历史或神话中的英雄故事，而是讲述实际发生的遇难事件的作品。生动而悲惨地描绘了“梅杜莎号”悲剧的这幅画就是其主人公。梅杜莎号上到底发生了什么事情？ 1816年7月2日，为将非洲塞内加尔当作殖民地而派遣的法国海军军舰“梅杜莎号”因触礁而(船只)翻毁。载有400人的船上的船长是一位名叫肖马雷的海军军官。虽然没有经验，也没有能力，但因为是国王的亲信而任命的降落伞人事。而且，他收钱后，加载了定员之外的人员。 船沉没前，乘客们急忙登上救生艇。船长最先逃了出来。没能乘坐小艇的其他149人只能制作木筏。在没有补给品的情况下，遇到暴风的木筏成了人间炼狱。饥饿、脱水、疾病、动乱、疯狂、杀人、自杀，甚至发生了食人行为。经过13天的漂流后获救的幸存者只有15人。 27岁的画家泰奥多尔•席里柯想把“梅杜莎号”事件记录在画幅上，永远记录下来。他再现了幸存者获救的那一天。远处看到救援船，筏子前边的人们满怀希望地用力摇着毛巾。相反，有尸体的筏子后面充满了绝望。老人把儿子的遗体放在膝盖上，似乎已经万念俱灰。席里柯为了画这幅画采访幸存者，雇佣木匠制作了木筏模型，为了观察尸体还来到了尸体安置点。经过彻底的准备后创作的画，其本身就是很大的冲击。 画一经公开，愤怒和称赞同时涌来。试图隐瞒事件的国王和政府官员们感到非常难堪。200年前的画作之所以仍然能带来回响，是因为它能给予我们很大的教诲，腐败领导人领导的国家最终会像梅杜莎号一样面临破局。

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