“租房难”拉高公寓价格，今年猛涨8.73%. August. 18, 2021 07:28. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 据悉，从今年1月起到7月为止，全国公寓价格的上升幅度超过了去年全年。《租赁三法》触发的租房难的余波使年轻人的购房需求激增，从而使2月4日供给对策出台后暂时停顿的房价上升势头逐渐加速。 据韩国房地产院17日发布的《今年7月全国住宅价格动向》，今年1∼7月全国的公寓买卖价格上涨了8.73%。这一涨幅不仅高于去年同期（3.68%），也高于去年全年涨幅（7.57%）。首尔和首都地区的公寓交易价格也分别同比上涨了11.12%和4.33%，均超过了去年全年涨幅。 这很大程度上是受上个月房价大幅上涨的影响。首都地区公寓仅在上个月就上涨了1.14%，7月的上涨率是进行统计的2004年起17年来的最高涨幅。首尔公寓交易价的上涨率，5月为0.48%，6月为0.67%，7月为0.81%，是自4月（0.43%）以后连续3个月呈现出上升趋势。 由此，上个月首尔公寓的中位价格为9.4亿韩元，超过了政府的高价住宅标准（9亿韩元）。继今年1月“KB国民银行统计”之后，在政府公认房价统计中，首尔公寓的一半被纳入政府标准的高价住宅范畴。 今年以来7个月间年租金涨幅达到了去年同期的两倍。全国上涨率最高的仁川，公寓年租金7个月来上涨了10.79%，超过了去年全年涨幅（9.89%）。 专家认为，在去年7月末实行《租赁三法》之后在全国出现的房价和全租价同时上升的趋势将再次重现。随着很难找到全租房的需求者们开始购买住宅，买卖需求有所增长，而大幅上涨的全租房价格也推高了房价。可以说，租房难现象严重的首尔等首都地区的入住量暂时还不够充分，今后房价很有可能进一步上涨。 事实上，韩国土地住宅公司当天委托大型数据公司“VAIV”以3000人为对象进行了在线问卷调查。调查结果显示，在全租、月租住户中，26.1%的人表示对居住感到不安。这一比例远远高于“自住者”（6%）和“公共租赁者”（13.6%），其主要原因是租赁费负担和租房难，有可能会被挤到郊区。 以年轻人为主的住宅购买势头将会持续一段时间。在此次调查中，回答“拥有房子才能居住稳定”和“今后有购房计划”的30多岁受访者分别占88.4%和66.9%，大幅高于其他年龄段。30多岁的人由于结婚或生育，对自己的住宅的必要性增大，再加上对随着拥有住宅与否的资产差距非常敏感，因此与其他年龄层相比，想要拥有住宅的意识显得非常强烈。

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