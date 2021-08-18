拜登：“美国不会为没有国家利益、没有打仗意志的国家打一场战争”. August. 18, 2021 07:28. . 在阿富汗伊斯兰叛军塔利班控制首都喀布尔以后，出现了逃离喀布尔的大混乱局面，但美国总统拜登16日坚决表示：“我不后悔结束阿富汗战争的决定。”他强调：“美国（在阿富汗）的任务不是建立国家，而是防止恐怖袭击。”“我们不会再重复继续徘徊在没有国家利益的战争中的失误。” 虽然共和党人、前任总统特朗普已经明确“本国优先主义”，但宣称“美国回来了”的民主党人总统拜登也公开表示，不会再有不顾国家利益、发挥世界警察作用的事情。从这一点上看，无论是共和党还是民主党，都不愿回到不惜蒙受本国损失也不惜介入的冷战时代的美国。 美军撤出阿富汗，也只是拜登政府将去年2月特朗普在任时期美国和塔利班达成的协议付诸实施而已。有批评说，拜登总统要对喀布尔发生的混乱负责，但无论是共和党还是民主党，很少有人批评美军撤军。批评声音主要是，美国在撤离过程中承诺会保障阿富汗居民的安全，却没能遵守这一承诺，从而失去了阿富汗居民和国际社会的信任。 拜登表示：“花超过1万亿美元的钱去培训、武装了30万名阿富汗政府军，塔利班武装没有力量，就会美军留下来支援，也不会有何变化”，“在他们不想打的战争中，美军再战斗、再死人，也是不行的。”这句话中充满了深深的失望。虽然这是理所当然的话语，但在盟国听来却不同寻常。掌权势力拒绝进行自我保护的军事演习，不惜发表破坏同盟关系的言论，很难期待美国什么时候会为了这样的国家替他们战斗。 解放后，韩国在与美国的同盟关系中建立并发展了国家。从历史上来看，像冷战时期一样一方主要是给、另一方主要是拿的同盟关系反而是例外。同盟基本上是一种你来我往的关系。对于同盟来说，无论是在军事上还是经济上，不仅不能成为有投资价值的国家，反而会成为负担的国家，随时都有可能从同盟关系中被淘汰。我们应该从阿富汗事态中吸取这一教训。

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