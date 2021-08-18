成为神话的在坤. August. 18, 2021 07:29. . 神话有时听起来虚无缥缈，但它是通过想象来承载真相的一种器皿。未堂徐廷柱的散文诗集《吉尔马斋神话》中出现的“神仙在坤”非常有趣地展现了其器皿是如何制作的。 在全北高敞吉尔马斋(Jilmajae)村住着一个从“有资格生活在地上”的意义上被称为“在坤”的瘫子。爬行的样子很像乌龟。虽然他卖的是草席或筐子，但连糊口都很难。所以人们给了他像乌龟一样在村子里讨饭吃喝的权利。给饭，给衣服，给灯火。 但是不知从什么时候开始，他不见了。显然是哪里出了问题。村民们一度心情沉重。这时有位老人说道。“在坤长得不像乌龟吗？乌龟和鹤一样，有千年的寿命。所以，在这里忍受那漫长的生命，实在太郁闷了，所以长出了翅膀，去天上过神仙生活。”从那时起，在坤就成了神仙，成为了神话。 人们也许在舒适的时候对他宽容，但面对连自己的家人都难以照顾的困难时期，就会感到厌烦，并表现出冷淡的态度。漠不关心和冷眼旁观将他逼到了死亡边缘。过了很长时间，人们才知道他不见了。为此感到非常抱歉。好像要受到天罚。罪恶感落在他们的心头。即便如此，也不能说清楚，也不能如实传达给后代。因此选择了添加想象的神话。编造他成为神仙上天的故事，记着他、哀悼他，想减少一点内心的愧疚和罪恶感。 在他的肋下插上翅膀，让他成为神仙的是吉尔马斋共同体的良心和伦理。虽然不尽如人意，但神话经常以这种方式记录共同体的真相。文学评论家•全北大学客座教授

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