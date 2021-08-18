阿富汗女记者：“没想到塔利班会回来”. August. 18, 2021 07:29. by 李恩澤 nabi@donga.com. “过去阿富汗女性取得了很多成就，但现在又回到了起点。我们又回到了从前。” 阿富汗“阿里阿纳”电视台记者纳兹拉·卡里米当地时间16日在美国国防部新闻发布会室哽咽着，对塔利班控制下的祖国局势感到绝望。 她在向国防部发言人约翰·科比提问时表示：“我是阿富汗人。没想到塔利班会在一夜之间重返。”她指着自己戴上的口罩上画着的阿富汗国旗说：“这是我的国旗。塔利班拿走了我的国旗，挂出了自己的旗帜。”她在整个说话过程中一直抽泣着。 据英国《每日邮报》报道，卡里米是在阿富汗开始了记者生活。塔利班以她是“女记者”为由威胁说要杀死她，并为难她的家人。结果，卡里米在90年代末和丈夫经由巴基斯坦逃到了美国。塔利班割断了留在阿富汗的卡里米哥哥的脚腕，还殴打了她的母亲和妹妹。 对于阿富汗总统阿什拉夫·加尼15日携款逃往乌兹别克斯坦一事，卡里米愤怒地表示：“曾经说要一起和塔利班战斗的我们的总统到底在哪里？”“国民以为总统会一起战斗，结果他却逃跑了。” 在卡里米的讲话过程中，科比始终表现出遗憾的表情或紧闭眼睛。他安慰道：“我也无法确切地说总统在哪里，他的想法是什么。不过，我理解你们的不安、恐惧和痛苦。这是非常真实、明确的。”他还表示，“在这里，五角大楼的每一个人都无法安心观察最近几天的情况”，流露出复杂的心情。

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