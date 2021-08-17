金软景东京奥运会球衣将在奥林匹克博物馆展出. August. 17, 2021 07:37. by 金東昱 creating@donga.com. 金软景(33岁•上海光明优倍)的2020东京奥运会球衣将在国际奥委会(IOC)奥林匹克博物馆展出。 16日，据大韩民国排球协会透露，应IOC的邀请，将金软景奥运会时所穿的蓝色球衣捐赠给了瑞士洛桑的奥林匹克博物馆。 4日，国际奥委会主席托马斯•巴赫与国际排联(FIVB)掌门人阿里•格拉萨等人一同观看了在日本东京有明体育馆(Ariake Arena)举行的东京奥运会韩国女排与土耳其的8强赛。据排球协会透露，巴赫委员长在繁忙的日程中，仍然抽空来到8强赛比赛现场。当天与土耳其的8强赛经过激烈的角逐，最终韩国队以3比2获胜，进入了4强。 据悉，比赛结束后巴赫主席从韩方得知金软景将在本届奥运会结束后退役的消息后，提议捐赠球衣。排球协会相关人士表示：“巴赫委员长似乎认为金软景很有魅力，而且竭尽全力的样子符合奥林匹克精神。” 8日，金软景在与塞尔维亚的铜牌争夺战结束后，通过FIVB将留下自己签名的球衣捐赠给了国际奥委会。这是继本届奥运会射箭混合赛金牌得主安山和金济德的制造“罗宾胡德”箭之后，第二位国内选手捐赠奥运会物品给IOC。 1993年建立的奥林匹克博物馆是保管及展示历史上珍贵的奥运会相关物品的地方(旅游景点)，每年有25万名游客造访。

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