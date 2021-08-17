斗山重工业在英国承揽水处理工程订单…总投资额达1800亿规模. August. 17, 2021 07:38. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 斗山重工业16日表示，在英国承揽到了大规模的水处理工程订单。 斗山重工业英国子公司斗山ENPURE承揽的此次工程是英国上下水道企业泰晤士水务公司推进的伦敦西南部吉尔福德污水处理厂搬迁工程。泰晤士水务公司是英国上下水道领域的最大企业。斗山ENPURE与英国建设公司BAM Nuttall组成联盟，作为主要事业者参与此次事业，总投资额达1800亿韩元。 斗山ENPURE计划拆除现有的污水处理厂，在附近建设新的污水处理厂。新处理厂将具备处理污水(下水)和污水处理过程中产生的沉淀物“污泥”的技术。斗山ENPURE将负责总体工程、器材的购买和安装、试运行等，预计到2026年底为止，新污水处理厂将竣工。

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