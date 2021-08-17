美国抛弃的阿富汗，军队和自主意识崩溃的国家悲剧. August. 17, 2021 07:38. . 阿富汗伊斯兰叛军塔利班昨天占领了首都喀布尔的总统府。这是在阿富汗总统阿什拉夫·加尼逃到乌兹别克斯坦之后发生的事情。在前一天，阿富汗政府宣布向塔利班投降。占领主要据点城市的塔利班进攻并压迫到距离喀布尔11公里的地方，最终导致阿富汗政府屈服。这距离美军开始最终撤离只有3个月，距离塔利班开始控制主要据点城市只有10天。 阿富汗政府军虽然用从美国得到的最新装备武装，但在被美国总统拜登评价为“不如越南战争时的越盟军”的塔利班面前却无能为力。文件上其兵力接近30万名，但因为很多是为领取薪水而虚假登记的“幽灵士兵”，实际兵力还不到六分之一。实际上存在的军人也缺乏“誓死保卫”的使命意识，美军开始撤离后，他们的士气也受到打击，因此束手无策地崩溃。 与在战争中突然撤退的越南不同，美军从10年前的2011年就开始预告从阿富汗撤军。美国在2014年将安保权移交给伊斯兰政府后，虽然仍有1万多名美军留下，负责阿富汗的军警训练等工作，今年5月宣布完全撤军，仅仅意味着连他们也将全部退出。虽然经历了很长一段时间，但包括总统在内的阿富汗领导层不断分裂，未能摆脱腐败，没有做好重建国家的准备。 2001年“9·11”恐怖袭击之后，时任美国总统乔治·W·布什为了抓住藏身的本·拉登等“基地组织”势力而武力介入了阿富汗。那时塔利班政权垮台了。当时塔利班政权不仅给恐怖组织提供了藏身之处，还立足于极端的伊斯兰原教旨主义压迫和处罚女性等，以反人权形态受到了国际社会的谴责。这样的塔利班在20年后的今天，重新掌握了政权。国际社会担心它会回归压迫性政权的局面。 美国并不是没有预料到美军撤退后阿富汗政府的没落。只是惊讶于出乎意料的快。明知会没落，美军还是撤走了。因为在阿富汗不再留有美国的任何国家利益。阿富汗事态告诉我们，美国没有余力，也没有决心仅仅为了他国的自由和人权而无限制地驻军。对于不自己努力守护国民生命和自由的国家，国际社会的帮助是有限度的，这是必须正视的现实。

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