韩国国家足球队“招牌后卫”金玟哉加盟土耳其费内巴切队. August. 16, 2021 07:17. by 金正勋记者 hun@donga.com. “欢迎金玟哉选手来到在韩国的兄弟国家土耳其获得28次冠军、拥有最多奖杯的费内巴切俱乐部(照片)。” 土耳其职业足球名门球队费内巴切在得知引进韩国国家队招牌后卫金玟哉(25岁)的消息后，用韩语传达了上述欢迎信息。曾效力于北京国安队(中国)的金玟哉与费内巴切队签订了4年的合同，正式进军欧洲赛场。身披3号球衣的他，曾卷入孙兴慜所属球队托特纳姆热刺队(英格兰)、波尔图队(葡萄牙)、尤文图斯队(意大利)等多支欧洲球队的转会传闻。 费内巴切俱乐部对引进金玟哉表现出了期待感。在宣布引进的同时，球队官网也迅速报道了“金玟哉在球队进行了首次训练”等消息。15日，费内巴切还同时用土耳其语和韩语传达了大韩民国光复节的消息，称，“我们知道，在现在的大韩民国存在之前，需要付出多少努力和牺牲”，“在悲伤的历史中，体育给韩国人带来了很多力量，这一点也很重要。” 曾在同一家俱乐部的排球队效力6年的金软景也对金玟哉加入费内巴切队的消息表示欢迎。当费内巴切通过俱乐部社交网站发布关于引进金玟哉的文章时，金软景亲自留下了鼓掌等表情符号。1907年创立的费内巴切俱乐部是仅在土耳其第一级联赛就19次夺冠的豪门球队。

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