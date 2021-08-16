KAIST首次开发保健医疗AI应用指南. August. 16, 2021 07:17. by 赵承汉=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 国内外人工智能(AI)专家们为了确保AI在保健医疗领域的可信度，在世界上首次推出了技术指导方针。 KAIST韩国第四次产业革命政策中心(KPC4IR)15日表示，与新加坡国立大学风险与公共利益研究所、英国科学技术非营利机构Sense about Science一起，开发出了“造福社会的保健医疗领域AI应用指南”。 该指南包括了通过医疗影像分析和大数据预测疾病、缩短新药开发时间等医疗领域的人工智能应用事例。该指南还强调，如果排除遗漏部分学习数据，AI可能会偏向，如果用于与原来不同的用途，判断可能会出错。 其中包括确保AI可信度的5个标准。首先，数据的来源必须准确，并符合使用目的。另外，要正确地提及限制事项和假设条件，并明示数据的偏向性，检查是否在实际环境中进行了适当的测试等。 KPC4IR中心负责人金素英期待说：“在认识到AI所拥有的局限性和改善事项方面，该指南将发挥重要作用。”

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