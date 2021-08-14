能信赖的唯有热刺队“曼城杀手”孙兴慜的脚尖. August. 14, 2021 07:12. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在困难中也能迎来最好的赛季吗？ 正在成为英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队的核心领军人物的孙兴慜(29岁•照片)有望在16日中午12时30分举行的与曼城队的2021 ~ 2022赛季英超首场比赛中首发出场。 在到上个赛季为止一直作为热刺队的主攻手活跃在热刺队的哈里•凯恩(28岁)的转会谈判尚未结束的情况下，热刺队的进攻重心将集中在孙兴慜身上。凯恩没有参加球队的训练和季前赛。凯恩的转会截止期限是31日，目前还不明朗。 包括首场比赛在内，热刺队初期的期待集中在孙兴慜身上。孙兴慜在季前赛4场比赛中攻入3球，助攻4次，表现非常活跃。托特纳姆热刺队新任主教练努诺•伊斯皮里图•桑托在没有凯恩的情况下进行的季前赛上，让孙兴慜出任单前锋。作为重视防守后反击的桑托主教练，在反击时，可以最大限度地利用孙兴慜在最前方的速度。因此，如果凯恩转会，热刺队的主攻将由孙兴慜担任。孙兴慜包括上赛季联赛17粒进球和10次助攻在内，共贡献22球和17次助攻，创下了“职业生涯新高”。随着他在队内攻击性角色比重的提高，可以期待超越上赛季的表现。 英国媒体《BBC》评价称，曼城队是夺冠头号热门，托特纳姆热刺队仅排在夺冠热门第6位。虽然在战斗力上曼城占据优势，但孙兴慜在对阵曼城队的13比赛中攻入6球，被称为“曼城杀手”。对于16日的比赛，EPL官网等预测称，“孙兴慜可能会给曼城队制造麻烦。”孙兴慜在开幕前夕通过球队官网表示，“我每天都在为每个赛季的发展而集中精力和努力。”

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