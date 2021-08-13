美国官员预测：“塔利班有可能在一个月内攻陷喀布尔”. August. 13, 2021 07:34. by 纽约=常驻记者 柳在东、开罗=常驻记者 黄盛浩 jarrett@donga.com、hsh0330@donga.com. 美国政府官员预测，阿富汗反政府伊斯兰武装塔利班掌控全国的时间可能会比预期更早。他们认为，美军撤离后塔利班势力扩张是预料之中的事情，但其速度太快。也有人指出，拜登政府的撤离阿富汗战略似乎有些操之过急。 《华盛顿邮报》11日援引一名官员的话报道，阿富汗首都喀布尔有可能在90天之内落入塔利班手中。其他有关人士预测，也有可能在1个月内攻克首都。美国情报部门原先预测喀布尔会在6至12个月内沦陷，但在塔利班的攻势下，阿富汗政府军束手无策。美国有线电视新闻网当天援引政府官员的话报道，喀布尔有可能在30至60天内被攻陷。 据法新社12日报道，塔利班当天占领了距离首都喀布尔约150公里的加兹尼州首府加兹尼。在阿富汗全国34个省中，塔利班已经占领10个，占全国国土的65%。 阿富汗政府虽然以包括喀布尔在内的大城市为主投入了政府军进行防御，但没有发生交战就无力地节节败退。据《华盛顿邮报》报道，11日上午，昆都士省机场的217部队数百名政府军和美国提供的武器一起向塔利班投降。阿富汗政府一名有关人士向《华盛顿邮报》透露：“谁都不想打仗。”美国有线电视新闻网报道，在阿富汗政府军中还出现了因为惧怕塔利班而脱下军装、换上平民服装的事例。 随着形势急速恶化，阿富汗总统加尼在前一天亲自来到北部最大城市之一的马扎里沙里夫，检查了防御态势。数万民众为躲避塔利班成为难民，政府高官们也在离开阿富汗。阿富汗代理财政部长卡里德·帕耶达辞职后出国去看望患病的妻子。 随着在塔利班占领地发生强制结婚、强制征兵等事件，阿富汗国民正在迅速变得民不聊生。据悉，塔利班为确保战斗力量，强行征集年轻人。据法新社报道，许多难民正在涌入首都喀布尔。 阿富汗的状况虽然走向最恶劣的地步，但拜登政府仍然坚持现有立场，要在8月底之前将美军全部撤走。前一天记者纷纷就此问题提问，拜登表示：“我不后悔做出了撤离决定。”“我们在那里失去了数千人。他们（阿富汗）应该为了自己、为了自己的国家自己进行战斗。” 有人指出，美国的这种态度是对另一个“失败国家”的诞生坐视不理的不负责任的决定。2011年美军从伊拉克撤军之后，极端主义武装团体“伊斯兰国”跋扈，阿富汗也会带来类似的结果。共和党参议员本·萨斯（内布拉斯加州）在声明中抨击：“既然我们放弃了阿富汗，即使塔利班胜利后对待女性有如禽兽并向恐怖分子提供避难所，我们也不应该感到惊讶。”

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