拖欠32000万韩元以下贷款的230万人将在10月初获得“信用赦免”. August. 13, 2021 07:34. by 金紫炫记者•金亨民记者 zion37@donga.com,kalssam35@donga.com. 从去年1月开始到本月末为止拖欠2000万韩元以下的债务，到今年年末为止会全额偿还的230万名个人和个人事业者将获得“信用赦免”。他们的滞纳记录实际上已经被删除，因此以后在贷款或信用卡发放等方面不会受到不利影响。 金融圈协会和中央会、韩国信用情报院、信用情报公司等20家机关12日在首尔中区银行联合会上表示，签订了上述内容的《新冠病毒信用恢复支援》协议。 也就是说，以因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的冲击而暂时出现拖欠但诚实偿还的这些人为对象，事实上决定从10月初开始取消拖欠记录。现在，如果暂时有拖欠经历，信用度就会下降，贷款遭拒、利率上升等不利因素也会随之而来。 信用赦免对象是去年1月至本月31日未能偿还2000万韩元以下的债务，直到年末会全额偿还的个人和个人事业者。据推算，约有230万名个人及个人事业者将被信用赦免列入对象。 他们获得信用赦免以后，信用评分将平均提高34分，今后新贷款或信用卡发放等将变得更加容易。对象在偿还完滞纳金后，可以通过信用评价公司确认本人是否属于信用赦免对象。

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