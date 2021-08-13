“恶评世界…不知道什么时候谁会成为目标”. August. 13, 2021 07:35. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 日本著名偶像歌手被卷入谣言。说是打了粉丝。当记者问及事件的始末时，偶像既不肯定也不否定。失望的粉丝开始转身。在社交网络服务(SNS)上，批评之声不绝于耳。这个偶像的粉丝—女高中生阿卡丽(音)陷入了混乱。会像其他人一样冷静地指责吗？还是一直支持喜爱的偶像呢？放弃作为人生唯一意义的偶像，阿卡丽还能坚持下去吗？ 5日，在韩国出版长篇小说《最爱，燃烧》(mediachangbi•照片)的日本作家宇佐见凛(22岁)在接受《东亚日报》的书面采访时表示，“当今世界，偶像、演员、YouTuber、综艺人、运动员等随时都有可能引发争议。在日本，每隔2、3个月就会发生对名人发言或行动的批评意见扩散的事情。”最近，她关注SNS恶意留言增多现象，写了这本书。“原本是粉丝的人和不是粉丝的人都会批评某人的发言或反复争论。网上诽谤回帖越来越多。” 小说以“最爱燃烧了”为开头。在日本，“最爱”(最喜欢)指的是年轻一代中最喜欢的偶像组合成员。“燃烧”是网络用语，意思是成为受到强烈谴责的对象。她说：“作品中使用了很多年轻人在网络上使用的单词”，“但是故事的本质是投身于热爱某人的事业中的一个人的故事。如果曾经把人生奉献给某一件事，谁都会感兴趣的。” 阿卡丽学业成绩不好，对就业准备也不感兴趣。相反，对于购买偶像专辑和周边产品、购买演唱会门票的事情，她比任何人都热情。为了得到用于粉丝活动的钱，她拼命地打工。大人们无法理解阿卡丽的行为，有时会指责。她解释说：“虽然大人将阿卡丽的行为定性为‘撒娇’或‘偷懒’，但阿卡丽还是高中生，很难主动寻求帮助”，“处于危机中的未成年人都责备自己，所以情况可能会更加复杂。”她还补充说：“想把自问和自责的阿卡丽的心意写进作品中。” 该作品是日本文学界最高权威的两大文学奖之一的芥川龙之介赏(即芥川奖)的年度获奖作品。去年9月出版后，仅在日本就销售了50万册。就像在韩国MZ一代(千禧年+Z一代)的声音受到关注一样，日本读者也对年轻作家描绘10、20多岁的新作非常关注。她说：“现在这一代是不是也有不少对某件事不感兴趣就受不了的人和不是那样的人”，“我只是写我想写的故事而已。我想诚实地追随20多岁写出无数优秀作品的优秀作家。”

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