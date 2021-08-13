切尔西战胜比利亚雷亚尔，时隔23年再夺欧洲超级杯冠军. August. 13, 2021 07:34. by 金東昱 creating@donga.com. 切尔西(英格兰)时隔23年后第二次捧起了欧洲超级杯冠军奖杯。 12日，上赛季欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛冠军切尔西队在北爱尔兰贝尔法斯特温莎公园球场举行的2021UEFA超级杯上，与上赛季UEFA欧联杯冠军比利亚雷亚尔队(西班牙)在上下半场90分钟的时间里以1比1战平，并在经过残酷的点球大战之后，最终以6比5获胜。 在5月举行的2020~2021赛季冠军联赛决赛中，切尔西击败曼城队(英格兰)时隔9年再次登上冠军宝座，在超级杯上，切尔西继1989年之后队史第二次夺冠。切尔西在2012年、2013年、2019年还曾获得过亚军。冠军奖金为500万欧元(约68亿韩元)。 上赛季在欧联杯中以不败战绩夺得冠军的比利亚雷亚尔队在首次出战的超级杯上，只能止步于300万欧元(约41亿韩元)的亚军奖金。 切尔西在上半场第27分钟凭借哈基姆•齐耶赫的进球领先对手。比利亚雷亚尔在下半场第28分钟由杰拉德•莫雷诺攻入扳平比分的一球，在胜负上保持了平衡。随后两队都无法取得进球，在点球大战中，在加时赛最后阶段替补上场的切尔西门将凯帕•阿里萨巴拉两次扑出点球，为比赛画上了句号。 欧洲超级杯是欧冠冠军队和欧联杯冠军队之间一决雌雄的舞台。

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