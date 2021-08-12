大爆发！匹兹堡队的朴孝俊轰出美职棒大联盟首记本垒打. August. 12, 2021 07:25. by 黃奎引 kini@donga.com. 朴孝俊(25岁•照片•匹兹堡队)击出了进军美国职棒大联盟后的第一个本垒打。 11日，在美国宾夕法尼亚州PNC公园球场举行的与圣路易斯红雀队的主场比赛中，朴孝俊作为1号击球手兼2垒手首发出场。在第一个击球位上被三振出局的朴孝俊，在球队0比2落后的第4局下半局进入第二个击球位，击中对方先发投手JA汉普(39岁)投出的时速146公里的快球，击出了越过右侧围墙的飞行距离为116米的本垒打。 金河成(26岁•圣地亚哥教士队)的野塔高中1年级后辈朴孝俊2014年与纽约洋基队签订了116万美元的合同，并从第二年的2015年开始了二流职业联赛的生活。今年他在Triple A舞台上连日挥舞火棒后，于上月17日穿上洋基队的队服，展开了美国职棒大联盟的首场比赛，但在洋基队他却没有位置。最终，上月27日转会到匹兹堡队后，朴孝俊再次参加了美国职棒大联盟的比赛。 在韩国高中毕业生中，第13个在美职棒大联盟舞台上留下本垒打记录的朴孝俊在赛后说：“我还不认为自己是完全的美职棒大联盟球员”，“因为球队输了，分享快乐的时间不多，感到很遗憾。”匹兹堡队当天以1比4负于圣路易斯队，陷入了6连败的泥潭。

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