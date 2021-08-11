再次推迟的疫苗接种，政府重复“没有问题”要到几时. August. 11, 2021 07:30. . 辉瑞和莫德纳疫苗的第二剂接种日为16日以后的对象，其接种间隔截至9月将临时从4周增加到6周。政府解释说，由于受到美国摩德纳疫苗生产相关实验室问题的影响，8月份只能进口预定量850万次的一半以下，因此要延长接种间隔。 随着接种间隔延长，推迟第二剂接种的对象达到2453万人。随着疫苗供应日程出现问题，辉瑞的接种日程也出现了差池。而辉瑞的接种间隔，在7月份50多岁人群进行接种之前因疫苗不足而从3周增加到4周之后，此次又增加到6周。有人指出，就算疫苗的安全性没有太大差异，疫苗的效果也有可能下降。 去年12月，文在寅总统亲自与莫德纳公司的首席执行官通话，决定从今年第二季度起引进4000万剂的莫德纳疫苗。但是到目前为止，只接到了245.5万剂份量。莫德纳方面在7月份以后不断推迟向韩国政府承诺的货运量，国务总理金富谦却表示：“双方已经达成协议，8月份将及时进口850万次货运量。”结果进口量又减少了一半。这就是为什么有人说韩国政府被莫德纳牵着鼻子走的原因。 一线现场的混乱情况非常严重。由于在医院停诊的中秋长假期间安排了第二剂接种日，出现了惊慌失措的接种者和医院。如果长假结束后再接种疫苗，实际上的接种间隔将延长到7周，令人担心疫苗的安全性。小学三至六年级和初中教职员工的接种间隔从当初的3周延长到了5周，相当一部分的接种结束时间被推迟到了开学以后。如果接种日期重迭，还有可能导致课程中断。 文在寅总统在前天主持召开的青瓦台首席、助理会议上没有提及莫德纳的名字，也没有追加供给对策，只是说“要提高接种速度”。他还表示：“全球疫苗生产不足和供应不确定性仍然是很大问题。”说的好象其他国家也在经历国内疫苗供需出现差池的事情似的。但是，韩国的疫苗接种完成率为15%，在经济合作与发展组织38个成员国中垫底，没有资格说这样的话。在莫德纳不能保证今后稳定供需的情况下，政府不能光说“没有问题”，而是应该如实介绍客观的疫苗供需状况。对政府的信任一旦崩溃，防疫也会随之崩溃。

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