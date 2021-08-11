悄悄隐藏“赞助费每周自动转账”的特朗普吐还100亿韩元. August. 11, 2021 07:31. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国前总统特朗普在网上以欺骗方式收取赞助费后，受到支持者们的抗议，返还了100多亿韩元。 据《纽约时报》9日报道，特朗普和共和党仅今年上半年就向支持者们返还了1280万美元（约147亿韩元）的赞助费。这一数额超过同期在网上筹集的5600万美元（约644亿韩元）的20%。 特朗普方面在总统大选之前的去年9月实行了新的在线捐款募集方式。也就是弹出标有“同意”的弹窗，一旦确认就会每周自动收取赞助费。如果支持者不愿意每周交纳赞助费，就要在弹窗上去掉同意表示，但这一部分被用粗体罗列的长长的宣传文句挡住，看不清。在没有仔细阅读弹窗或不熟悉数码技术的人中，很多人都不知道每周有资金流出的事实。 特朗普阵营通过这种募集方式，在短时间内募集到了很多赞助费，但没过多久，抗议电话和要求退款的呼声就开始高涨。乔治-华盛顿大学教授彼得·洛吉表示：“特朗普阵营显然使用了欺骗性战略。”“如果要返还这么多钱，就意味着做出了严重错误或不道德的事情。” 通过表示同意的弹窗诱导继续提供赞助费的行为，以共和党议员为中心在议会中广为扩散。在今年年初进行的佐治亚州参议员选举中，共和党候选人以这种方式筹集了6850万美元，但最终截至6月底返还了逾1000万美元。 随着围绕诱导反复捐赠的赞助费募集问题引发的争议不断扩大，联邦选举管理委员会一致劝告说：“议会应该禁止这种惯例。”目前，民主党已禁止这种募集资金的行为。

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