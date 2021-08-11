金与正抨击韩美联合军演是“南朝鲜的背信弃义”. August. 11, 2021 07:30. by 申晋宇, 崔智善 niceshin@donga.com,aurinko@donga.com. 在韩美联合军事演习开始的10日，朝鲜国务委员长金正恩通过其妹妹、劳动党副部长金与正（照片）强烈抨击称：“对南朝鲜当局者的背信弃义行为表示强烈的遗憾。” 据朝鲜中央通讯社当天报道，金与正表示，“根据授权发表这篇文章”，“（韩美）联合军事演习是制造危及朝鲜半岛局势、必须付出代价的自取灭亡性行动”，“无视我们的一再警告，美国和南朝鲜方面强行举行的危险的战争演习，必将令自己面临更为严重的安全威胁。”金与正一直使用“受权”一词，意思是代替金正恩发布信息。金与正还表示：“将抓紧加强对任何军事行动都能迅速应对的国家防卫能力和强有力的先发打击能力。” 韩国统一部长李仁荣前一天的9日接受《东亚日报》采访时中，就金与正在1日的谈话等朝鲜施压韩国停止韩美联合军演表示：“南北关系总是朝着经常宣布某一方立场的方向发展是不可取的”，“希望朝鲜在任何情况都不要采取拿军事演习制造紧张的行动。”金与正10日发表谈话后，李仁荣对《东亚日报》表示：“（金与正）继1日发表谈话后，再次阐明了朝鲜对韩美联合军事演习的既有立场。我们不会预测谈话意图，会密切关注朝鲜的态度。”青瓦台也阐明了同样的立场。 李仁荣在采访中表示：“越是接近年底，南北（韩朝）对话的条件越来越不好”，“如果能够与朝鲜进行视频会谈，我将亲自提议举行高级别会谈。应该在总统任期内举行首脑会谈。”

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