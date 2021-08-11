疫苗缺乏，间隔接种从4周延长为6周……美国疾控中心“建议3周”. August. 11, 2021 07:31. by 李智允记者、金素敏记者 asap@donga.com,somin@donga.com. 韩国政府以疫苗不足为由推迟了莫德纳、辉瑞等“mRNA’疫苗的第二次接种，但一天之后混乱仍在继续。部分接种对象的第一剂和第二剂接种间隔甚至超过了政府提出的“6周”。一线医院担心：“中秋长假期间也要接种吗？” 公司职员赵某（40岁）的第二剂辉瑞疫苗接种日期本来是10日，被推迟到了中秋节长假之后的10月7日。这是预防接种系统自动安排后再次被调整的接种日。A某惊讶地说：“由于第二剂接种的日期推迟到了中秋节以后，要在第一剂接种后超过6周之后才能接种第二剂，”“接种周期从4周增加到6周以上是否安全令人怀疑。”疾病管理厅方面表示：“第一剂和第二剂接种间隔需要6周以上，是计算机方面出现的问题。将由疾病厅出面进行协调。” 接种剩余疫苗接种的白某（25岁）的第二剂接种被推迟到了新进入公司的第一天下午2时。白某叹息着说：“为了调整接种日程，向疾病管理厅呼叫中心拨打了电话。但一个小时内电话都回复‘通话量太多’，联系不上。”还有一个问题是，没有收到与推迟接种有关的短信或电话通知，只在电子证明“疾病管理厅COOV”应用程序中更改了第二剂接种日期。 医院也很混乱。首尔市广津区A内科的部分预约者将在中秋长假期间自动安排第二剂接种。预计中秋节停诊的A内科因络绎不绝的咨询电话而大伤脑筋。A内科有关人士解释说：“政府只通报说‘今后将采取措施’，因此无法回答接种者的询问。”

한국어