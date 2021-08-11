“屏风”角色的叛乱…这样的英雄还是第一次见. August. 11, 2021 07:31. by 金哉希 jetti@donga.com. 在11日上映的电影《分身人Free Guy》中，主人公盖伊(瑞恩•雷诺兹•45岁)是以视频游戏《自由城市》为背景登场的非玩家(控制)角色(Non-Player Character•NPC)。盖伊每天都会在事先设定的视频游戏中重复自己的日常生活。他穿着同样的蓝色衬衫，用麦片解决早餐后，拿着一杯咖啡去银行上班。但是他并不知道自己是NPC的事实。在路上偶然遇见的莫洛托夫女孩(朱迪•科默饰)警告说，她是游戏中的角色，世界将很快被破坏。对此，盖伊决心成为拯救自由城市的英雄，而不是停留在周边部分被动行动的NPC。 6日，记者通过视频采访了饰演盖伊的雷诺兹和执导影片的肖恩•利维导演(53岁)。利维导演强调说，在游戏中让NPC成为主人公，和现有的游戏改编电影形成差异化。虽然根据《真人快打》、《古墓丽影》等游戏改编的电影很多，但《分身人》是第一部以在游戏中像“屏风”等存在的NPC为主角的电影。利维导演解释说：“现有的电影和游戏只集中于一名英雄，由他来引导故事的发展。盖伊是存在于游戏背景的人物。我想给主人公后面的人物一个声音，能给周围带来影响的机会。这是一部让身边平凡的人成为英雄的电影。” 正如利维导演所说，《分身人》是一部重新定义英雄的电影。他并不是天生拥有超能力的天下无敌的人物，唯一的乐趣就是和朋友一起喝啤酒的普通银行职员，向人们展示了自己成为英雄的过程。雷诺兹说：“英雄是一个非常特别的人，想象他们会用天生的能力拯救所有人，但在实际生活中，平凡的人会做出英雄般的行动。只有了解恐惧是什么，才能鼓起勇气，只有平凡才能成为英雄”，“虽然平凡，但用勇气打破自我安乐的环境，帮助别人才是真正的英雄。从这一点来看，当像盖伊一样没有期待的人成为英雄时更有意义。” 电影将游戏要素充实地搬到了银幕上，让人产生仿佛真的进入游戏的错觉。在电影中，登陆自由城市的玩家们在街头展开枪战，战斗机和直升机在空中爆炸是家常便饭。可以跳到天上的鞋子，或者接触身体就能充电的医疗箱等各种游戏道具也增添了趣味。利维导演表示：“想真诚地表现玩家的文化或游戏背景等。我接受了游戏设计师和开发公司的建议，想最大限度地准确地在银幕上表现出来”，“同时想着‘无论如何都要拍电影’。让不懂游戏的观众也能享受其中。”

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