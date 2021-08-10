半数中小企业承担不起利息，不能再拖延“分拣玉石”了. August. 10, 2021 07:29. . 据分析，韩国国内中小企业中有一半是去年靠营业利润连贷款利息都交不起的“脆弱企业”。政府考虑到中小企业和小商工人的资金困难，推迟了贷款和利息的偿还，但中小企业的情况却没有好转的迹象。而且在受到每周52小时工作制扩大、原材料价格上涨冲击的情况下，如果今后利率和最低工资进一步上涨，濒临破产的企业将层出不穷。 据韩国银行统计，在1244家被调查的中小企业中，有50.9%的企业去年的营业利润甚至连利息都不够支付。因为新冠疫情而销售、利润减少的企业，为了筹集人工费等运营资金，正在持续增加债务。随着政府从去年4月开始到今年9月末为止，分3次推迟了贷款本息的偿还，5大商业银行的中小企业贷款余额增长到了历史最高的541.2万亿韩元。 新冠疫情第四波大流行以后，政府和执政党提出了将本息偿还延期到9月以后的意见。但是，在大流行还不知道何时结束的情况下，不加选择地反复延长贷款的做法和转炸弹袭击没有区别。即使追加延长援助期限，也应该根据企业竞争力和亏损程度进行筛选，以便在企业出现亏损时先发制人地减少冲击，提高援助效率。 问题不仅在于金融负担，由于政府不顾经济界的反对推行的劳动政策，中小企业的困难日益加重。自上个月开始对员工人数在5人至49人之间的企业实施每周52小时工作制以来，企业面临着严重的人力难问题。因为加班时间减少而收入减少的熟练工们认为“快递员的工资更好”，纷纷从公司辞职。这是因为政府无视企业的要求，企业要求推迟施行，哪怕是推迟到新冠疫情结束为止。明年，最低工资有可能上涨5.1%，因此很多企业主正在考虑停业。 即便如此，也不能推迟可能使整个经济、金融体系陷入危险的企业结构调整。政府应制定分辨中小企业好坏的标准，并制定相关对策，支援不可避免倒闭的企业主和劳动者。获得史上最大利益的金融圈也需要分担痛苦。应尽快研究相关方案，以便就算推迟贷款本金偿还时间，也要在开始偿还利息等延长措施结束时减轻冲击。

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