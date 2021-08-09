美国：新冠确诊患者再次增加，偷打疫苗“加强针” 激增. August. 09, 2021 07:21. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在美国，随着新冠疫情迅速再次扩散，越来越多的人在保健当局尚未劝告的情况下注射“加强针”疫苗。 美联社当地时间7日报道，美国疾病控制预防中心至今为止从医疗机关收到了超过900起打“加强针”事例的报告。这是医疗机关自发报告的数据，实际上加打“加强针”的美国人可能更多。 据分析，美国之所以会出现这种情况，是因为疫苗非常充足，而且当局的接种记录管理也很松懈。26岁的缅因州妇女吉娜·韦尔奇告诉医院她是第一次接种疫苗，接受了第三针疫苗注射。患有哮喘和肝病的她表示：“我认为我应该保护自己。”她还说：“我不能6个月、1年的坐等（卫生当局关于加强针的建议）。”密苏里州的60多岁居民也在5月份在小区的药店注射了第三针疫苗。该居民提供了自己的全部个人信息，但药房打完疫苗后检索系统，才得知此人已经完成了疫苗接种。 美国从去年12月开始接种新冠疫苗，估计不久将推出针对接种疫苗时间已久的老年人打“加强针”的战略。世界卫生组织要求，为了疫苗接种率低的国家，暂时中断注射（加强针）。

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