釜山海水浴场关闭… 禁止“晚餐三人聚会”. August. 09, 2021 07:21. by 柳根亨 noel@donga.com. 继首都圈之后，釜山的“保持社交距离”防疫措施也将提升为第四级。海云台和广安里等釜山地区的7个海水浴场干脆关门。釜山市8日表示：“从10日零时起，将保持社交距离等级提升至第四级。”第四级防疫措施将一直持续到22日晚12时。除了关闭海水浴场，大型超市和百货商店等大众利用设施的运营时间也将限制在晚上10点。此前，釜山市6日表示，将维持保持社交距离防疫措施第三级和禁止娱乐设施营业的行政命令，但两天后决定加强防疫等级。 由此可见，非首都圈的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情非常严重。截至8日0时，非首都圈新增确诊患者703例。这是第四次流行以来非首都圈新增确诊患者数首次超过700例。以周末为准，全体确诊患者也最多，达到1729人。 更危险的是，感染后完全没有症状或症状轻微后变坏的患者人数激增。据中央事故处理本部提交给共同民主党议员南仁顺的资料显示，确诊后一直呆在生活治疗中心，转到传染病专门医院或治疗病床的患者人数7月第四周平均每天达196例。这是4月第一周(34例)的6倍左右。 因此，以无症状或轻症患者为对象研究的“居家治疗”方案事实上也受阻了。仁川市原计划从本月开始实施针对单人家庭的“家庭安心治疗”示范事业，但决定暂时推迟。

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