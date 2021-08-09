金软景的眼泪…“不过还是宣传了女子排球，所以心情很好”. August. 09, 2021 07:21. by 姜泓求 windup@donga.com. “我认为这场比赛应该是自己国家队生涯的最后一场比赛。” 戴着口罩平静地回答问题的韩国女排队长金软景(33岁)在谈到此事时，曾两次无法正常说话。从2004年高中2年级开始，17年来她从未卸下过左胸膛的太极徽章，但现在到了该道别的时间。在激烈的胜负世界中，金软景从未失去过闲暇时间，她当天说：“我的脑子里一片空白。什么都想不起来。”在镜头前，她用颤抖的声音不停地擦眼泪。 继1976年蒙特利尔奥运会铜牌之后，时隔45年再次向奥运会奖牌发起冲击的韩国女排(世界排名第11位)和世界相约下次再见。8日，在日本东京有明体育馆(Ariake Arena)举行的2020东京奥运会与塞尔维亚(世界排名第6位)的铜牌争夺战中，韩国队以0比3(18比25、15-25、15-25)败北。 虽然没能站上领奖台，但是本届大赛韩国女子排球代表队的活跃表现非常耀眼。在8强赛上，韩国队击败世界排名第4位的土耳其队，时隔9年再次登上了4强舞台。在与日本队的比赛中，韩国队还上演了第5局12比14落后赢球的大逆转。按照金软景“尽可能长时间留在东京”的决心，到闭幕式举行的8日为止，女排起到了韩国代表团活力素的作用。也有很多选手表示：“得到了女排的良好运气，进行了很好的比赛。” 金软景为了个人最后一届奥运会所展现出的拼搏精神也大放异彩。连续3次参加奥运会决赛阶段比赛的金软景在此次比赛中得分(136分)和救球(83个)都排在所有球员的第二位，起到了球队的顶梁柱作用。为了胜利，跑起来打，飞起来把球捞起来。作为队长，她还起到了球队精神支柱的作用。赛后，金软景表示：“我告诉队员们，我们完全有资格笑出来。这是谁都没有期待的结果。能够进入(奥运会4强)感到非常高兴。” 金软景在本次大赛期间一直饱受伤病的折磨。2005年进入职业赛场后一直一起训练的李相花教练说：“比起(缠绷带摘下来后产生的)淤血痕迹，事实上右膝盖上缠着绷带的事实更让我吃惊。软景平时在赛季中途从没缠过绷带，所以被吓得打了电话，她说不知道是不是膝盖晃动的缘故，所以是在有点疼痛。”大腿上的淤血成为焦点后，似乎要掩盖这一点，她在下一场比赛上反而缠上更长的绷带。金软景计划回国后仔细检查一下自己的身体状况。 “怎么办呢？要忍住比赛”，鼓励自己是为了完美的收官。卸下心仪的太极徽章的金软景表示：“非常多的关注下进行了奥运会。宣传了女排，心情很好。好像度过了像梦一样的时光。希望后辈们能好好延续下去。”当天与韩国队的合同到期的主教练斯特凡诺•拉巴里尼(42岁)表示：“与金软景一起共事时，我理解了为什么她是排球历史上最优秀的选手之一。作为伟大的人物和队长，我会带着对金软景所具有的领袖魅力的美好记忆回家去。”

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