笑之谜. August. 09, 2021 07:21. . “爷爷为什么看到我就笑呢？我喜欢这个谜。这是因为，那个可怕的爷爷也很喜欢我，而我对担心谁会不喜欢我的这个世界的亲密感和信任，就是答案。——朴婉绪《黄房子》 当我与一个40岁、有孩子的男人再婚，并开始养育一个8岁男孩时，这句话对我来说是人生的指标，也是每天要记住和实践的经典。“每次看到孩子的时候都要笑。来个我所能绽放出的最大一朵笑花吧。由此来让他拥有对世界的亲近感和信任。” 每次儿子上学放学，我都在门口满面笑容地迎送。孩子从自己房间里出来或找我的时候，为了告诉孩子“没有比面对面看着你更高兴的事情了”，脸上也挂满了笑容。结婚之前，无论是周围的人还是我，都担心养别人所生的孩子太累，但真正生活在一个屋檐下，就觉得孩子又漂亮又可怜，只想好好照顾他。 当时我什么都没有。20多岁时到巴西留学，成为南美专家的梦想因为没能获得学位而破灭。30多岁中段时回到首尔，好不容易找到了杂志社记者的工作，但还没适应就放弃了。对于没有工作、没有经历、没有钱的我来说，在剩下的人生中取得一些不错成绩的可能性，只有做一个漂亮而可怜的8岁小孩的好妈妈。养大儿子，让他长大后离开我的怀抱后，也能树立对自己和世界的信任。我必须拼命，因为这可能是我今生唯一能取得的成就。 我怀着这样恳切的心情养大了儿子，现在他已经25岁。可以说，与世人的偏见不同，成为继母是人生的最大祝福和成就。现在也是每当见到儿子的时候，就会自然而然地露出最灿烂的笑容。

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