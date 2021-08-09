比奖牌更有价值的斗志和感动，没有一点遗憾. August. 09, 2021 07:21. . 东京奥运会昨天落下帷幕。韩国获得6枚金牌，是1984年美国洛杉矶奥运会后37年来的最低值。但是所有的太极战士都表现出了比奖牌更有价值的斗志，带来了感动。国民们不仅为展示卓越技术并获得奖牌的选手鼓掌，也为虽然失去奖牌却拼尽全力拼搏的选手们报以热烈的掌声。 韩国女排展现了“一个整体”的真正面貌。在8日举行的铜牌争夺战中，韩国女排以0比3负于塞尔维亚队，最终仅排在第4位。在本次大赛结束后，将从国家队退役的金软景选手在关键时刻发挥了领导能力，所有选手在败北的时刻也没有放弃。结果，不仅打败宿敌日本，还打败实力更强的土耳其，感动了国民。 田径男子跳高选手禹相赫也以第4名的成绩受到关注。禹选手以2米35的成绩名列第四。这一成绩不仅刷新了沉默24年之久的韩国全国纪录，也是除马拉松之外的田径最好成绩。虽然禹选手遗憾地错失奖牌，但他笑着表示“只要潇洒地离开，再次挑战，就会带来快乐”，并说出新的希望，赢得了粉丝们的称赞。 全雄泰选手7日在不毛之地现代五项男子个人赛中获得了宝贵的铜牌。全选手说：“韩国现代五项56年(实际上是57年)未能实现的遗憾终于告了结。很高兴能在日本天空升起太极旗”，忍不住掉下了眼泪。似乎是因为之前没有受到关注而心生幽怨，他说：“今后想向更多的人介绍现代五项。” 也有很多漂亮的失败。选手们为了公平竞争竭尽全力，帅气地服输。跆拳道名将李大勋在男子68公斤级铜牌争夺战中败给中国选手赵帅后，走近他竖起了大拇指。男子柔道100公斤级选手赵久涵在获得银牌后，也举起胜利者的胳膊。 凭借压倒性的实力实现9连冠的韩国女子射箭团体赛代表队、以更快的“脚步击剑”获得金牌的男子佩剑团体赛代表队也震惊了世界。在本届奥运会上，韩国在传统奖牌项目跆拳道、柔道和摔跤等项目上一直处于“零金牌”状态。但是，在基础项目田径、游泳、体操项目上表现突出，让人看到了韩国体育均衡发展的可能性。这是232名太极战士和5000万国民齐心协力，确认韩国体育的希望和潜力的17天庆典。

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