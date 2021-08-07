保持社交距离措施延长两周，光靠号召和恐吓就能提高紧张感吗？. August. 07, 2021 07:16. . 韩国政府宣布，将原定于本周末结束的新冠保持社交措施延长两周。即，在首都地区和非首都地区分别实施四级措施和三级措施4周和2周后，情况未见好转，因此决定再次延长到22日。昨天新报告的新冠病毒感染者为1704名，自7月8日以来一个月内一直保持着四位数的记录。 虽然在政府宣布延长防控措施之前，早就提出有必要进一步强化措施，但除了把非首都地区的直系家族聚会限制在4人以下之外，和现行的强度没有太大不同。首都地区已是第三次宣布实施四级措施。是不是在重复开处并不见效的药方？而且，现在传播力强的德尔塔毒株已成为主导品种，再加上正值休假期，全国移动量大幅增加，而且8.15光复节长假也即将到来。 第四波流行开始后，政府屡次错过加强防疫的最佳时机，助长了疫情的扩散。上月12日实施首都地区四级措施时，有人提议说，鉴于“气球效应”，非首都地区也应先发性采取应对措施，但政府直到气球效应得到确认后才适用了三级措施。在“首都地区四级措施10天之后就会显现效果”的预想出现偏差后，尽管有人指出应该加强管控缩短饭店和咖啡店的卖场营业时间等，但政府却置之不理，导致原本“短而粗”的防控措施变得“长而粗”。 一剂疫苗接种率只有40%，除了保持社交距离之外没有防控的对策。政府不应只是呼吁参与保持距离，并威胁“违反时将予以严惩”，而应避免重蹈因拖延痛苦但必要的决定而导致事态进一步扩大的覆辙。长期保持距离给个体经营者造成了严重的损失。此前，政府制定了14.5万亿韩元的预算，作为对小商工人的补贴，但至今尚未有1.6万亿韩元没有执行。对于濒临倒闭的个体营业者，政府应当发挥行政的变通性，尽快给予支持。 患者规模没有减少，而危重患者却在增加。特别是，一剂疫苗的接种率超过90%的60岁以上人群中，感染者也比接种前增加，因此医疗体系也开始出现负荷过重的现象。为了在中秋节休假之前提前实现一剂接种率达到70%的目标，要严密制定疫苗引进日程和接种计划。

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