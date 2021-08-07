Kakao Bank成为“金融大将股”…但未能达到开盘上限价. August. 07, 2021 07:17. by 金紫炫记者•申智焕记者 zion37@donga.com. 网络专门银行Kakao Bank在进入韩国综合股价指数(Kospi)的第一天，就超过了传统金融集团，成为“金融大将股”。虽然在开盘价格定为公开募股价格的2倍之后，未能达到涨停板的“上限价格”，但得益于外国人和机构的购买势头，最终以涨停板价收盘，取得了“一半的成功”。 6日，在有价证券市场上市的Kakao Bank以6.98万韩元收盘，比开盘价上涨29.98%(1.61万韩元)。开盘价为5.37万韩元，比公开募股价格(3.9万韩元)高出37.69%(1.47万韩元)。Kakao Bank在开盘初期因出现套利抛售而呈现下跌趋势，但此后随着外国投资者大量买入，股价出现上升和转换，甚至涨到了价格限制幅度(30%)。 成功以上限价格收盘的Kakao Bank一举成为金融大将股。Kakao Bank的市价总额为33.1620万亿韩元，大幅领先现有的金融股总排名第1、2位的KB金融(21.7052万亿韩元)和新韩控股(20.182万亿韩元)。在有价证券市场总市值排名中，Kakao Bank也超过浦项制铁、三星物产、现代摩比斯等，上升到了第11位(优先股除外)。 与现有的银行股相比，Kakao Bank的股价净资产比率(PBR)过高，甚至出现了“高估值”争议。但是，当天以外国资金为中心，出现了强烈的购买势头，消除了人们的担忧。当天个人抛售了3023亿韩元规模的股票，但外国人和机构分别净买入2254亿韩元和982亿韩元规模的股票。有评价称，外国投资者认为，Kakao Bank比“银行”更有可能成为以技术为基础的“平台”。教保证券研究员金智英(音)分析说：“Kakao Bank是具有‘金融平台’扩张性的银行，应该积极评价其一直以来表现出的成长性。”

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