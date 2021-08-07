美国下个月或接种疫苗加强针……将引发疫苗两极化争论. August. 07, 2021 07:18. by 华盛顿=常驻记者李正恩、巴黎=常驻记者 金允钟 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 受全球新冠病毒疫苗两极化影响，以色列、英国、德国、日本等国业已实行或即将实行的的完成疫苗接种者打加强针引起了相当大的争议，据悉全球最大的感染国美国也将最早在下个月制定打加强针的计划。这是因为，从2日到4日的三天里，美国每日新增病例超过11万名等，新冠疫情的扩散再次加剧。也就是说，美国并没有接受世界卫生组织“为了疫苗匮乏国请暂时停止打加强针”的要求。 美国《华尔街日报》当地时间5日报道，美国食品和药物管理局正在以65岁以上老年人、免疫力低下人群、疫苗接种初期的去年12月到今年1月接种疫苗人群等为对象，推进“加强针”。通常，新冠疫苗的预防效果在接种后维持6个月，而免疫力低的人则时间更短。 当天，美国国立过敏症与传染病研究所所长安东尼·福奇表示：“目前的疫苗无法充分保护免疫脆弱群体。正在努力尽快提供加强针。”他表示，“以德尔塔毒株为中心的新冠扩散趋势可能会随着进一步接种疫苗而迎来转折点，”再次强调了加强针的必要性。 英国《金融时报》5日报道，美国疫苗公司总经理斯蒂芬·霍奇表示：“我们的疫苗显示，在接种后的6个月里预防率达93%，但其中不包括对德尔塔毒株的预防效果。”他主张，今年秋天必须接种加强针。辉瑞公司最近也表示：“计划本月向保健当局要求批准第三剂接种。” 美国大企业也陆续推迟了恢复办公室上班的时间，并加强了公司内的疫苗接种义务。亚马逊5日表示：“原定下月7日的上班时间推迟到明年1月第一周。”富国银行也发出公告，将原定于下月7日的上班时间推迟到10月4日。美国有线电视新闻网5日解雇了3名没有接种疫苗的职员。 7月12日在世界上首次开始注射加强针的以色列总理纳夫塔利·本内特5日通过脸书举行记者会，积极拥护加强针。当被问及就世界卫生组织要求暂时停止加强针的意见时，他声称：“将立刻与全世界共享在注射加强针过程中积累的知识。在这方面，我们正在向世界提供伟大的服务。”

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