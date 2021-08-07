韩美局长级磋商讨论对朝粮食疫苗援助. August. 07, 2021 07:18. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韩国与美国就粮食及新冠病毒疫苗等对朝人道主义援助问题进行了讨论。但白宫仍然明确表示反对放宽对朝制裁。 据韩国政府消息人士6日透露，当地时间4日在美国华盛顿特区举行的外交部门局长级会议上，韩美两国将对朝人道主义援助列为议题，首先讨论了粮食和疫苗援助问题。据悉，在会谈中，美国积极评价了最近恢复的韩朝通信线路，同时表示将积极考虑韩方要求的粮食、疫苗等援助。韩美还决定继续讨论药品、医疗装备等具体的人道主义对象清单。 韩国政府的构想是首先以对朝人道主义援助为基础，继恢复通信线路之后开启韩朝合作之门。韩国政府一名高层官员透露：“据我所知，美国的立场是，对朝人道主义援助相对来说没有负担，可以和韩国形成共识。” 美国还在此次磋商中表示，为恢复与朝鲜的对话，正在考虑重新启动对朝渠道。但是对于缓和对朝制裁，他表示，“现在还不是积极给予奖励的时候”，明确表示时机尚早。

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