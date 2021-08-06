尹锡悦“福岛放射性物质没有泄露”又惹争议. August. 06, 2021 07:23. by 張寬錫 jks@donga.com. 国民力量党总统竞选人、前检察总长尹锡悦在休假第一天的5日会见前国务总理郑烘原，后者咖咐他要“树立法治和常识”。 尹锡悦团队表示，尹锡悦5日上午前往距离首尔市瑞草区私宅不远的郑烘原办公室，就诸多悬案进行了讨论。据悉，郑烘原建议：“希望尹前总长能让宪法被破坏、受理念支配的非正常国家恢复正常，减轻国民的痛苦。”据说，他还嘱咐说，“要树立法治和常识”“请建设互相分享、互相关怀的温暖国家”。据悉，郑烘原的儿子是被派到“德鲁金特检”的检察官郑宇俊（音），尹锡悦担任首尔中央地方检察长时，曾把获得计算机工学博士的他推荐给许益范（音）特别检察组。 从当天开始休假到8日的尹锡悦将待在家里，通过社交媒体分享日常生活。曾因叉开双腿而坐而受到“叉腿”责难困扰的尹锡悦方面，正在苦思改善形象的方案。尹锡悦当天通过宠物狗“玛丽”的社交媒体账号表示：“爸爸和玛丽正在认真进行禁止叉腿运动中。是不是有所收缩了？”，同时还上传了比平时并拢双腿的照片。 当天，围绕尹锡悦的争论仍在继续。尹锡悦4日在接受《釜山日报》采访时表示：“日本福岛核电站也没有爆炸。虽然地震和海啸造成了巨大损失，但核电站并没有倒塌。因此，基本上没有发生放射性物质泄漏。”该发言作为线上报道一度公开，后来被删除。尹锡悦的竞选团队解释说：“网上一开始出现的报道没有反映（尹锡悦）竞选人的意图。”和尹锡悦的发言相反，2011年3月地震和海啸袭击福岛核电站，导致了大规模放射性物质的泄漏。 对此，前济州道知事元喜龙批评说：“作为总统，别说做准备，连基本素质都不具备。”国民力量党议员洪准杓批评说：“每次发言都要补上惊慌失措的发言人解释，还要拿记者们拿借口说原意被歪曲。”

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