通过增加太阳能等可再生能源，到2050年实现“碳中和”. August. 06, 2021 07:24. by 姜恩智记者、徐东日记者 kej09@donga.com,dong@donga.com. 韩国政府一委员会制定了一项计划，内容是到2050年将韩国电力和氢燃料车比重从去年的3.4%最高提高到97%。在国内发电总量中，再生能源的比重也将在同期从6.6%最多上升到70.8%。总统下属的2050碳中和委员会5日公开了上述内容的“2050年碳中和计划”草案。 该委员会委员长尹淳镇（音）当天在政府首尔办公大楼举行新闻发布会，发表了将2050年温室气体净排放量（温室气体排放量和吸收量的合）分别减少到2540万吨（第一方案）、1870万吨（第二方案）、0吨（第三方案）的三种碳中和方案。与2018年（7.2760亿吨）相比，分别减少了96.3%、97.3%和100%。 最引人关注的是是否会中断煤炭发电。第一方案的内容是继续煤炭发电，同时最大限度地维持现有的产业体系。即到2050年，继续使用寿命不超过30年的7座煤炭发电站。第二方案的内容是废除所有煤炭发电。第三方案是中断煤炭发电和液化天然气发电。像太阳能、地热等再生能源的比重在第一方案（57%）、第二方案（59.2%）、第三方案（70.8%）中都将得到扩大。核能在前两个方案中占7.2%，在第三方案中占6.1%。 尹淳镇表示：“要想尽快废除民间推进的煤炭发电事业，必须以社会共识为基础制定法律依据和补偿方案。”这意味着，实际上很难采取强制性措施。对此，环境运动联合等发表声明批评说：“2050年实现维持煤炭发电方式的碳中和的可能性令人怀疑。” 该委员会表示，像内燃机车领域一样，在可能会转换业态的产业上，有必要制定劳动者职业训练等雇用稳定对策。经济界也认同持续减少温室气体的必要性，但是为了在实行“碳中和计划”的过程中不发生企业竞争力弱化及工作岗位萎缩等副作用，要求政府积极广泛地收集意见。大韩商工会议所可持续经营中心负责人金禄荣（音）表示：“根据行业和规模不同，企业的条件也不同，因此有必要广泛收集意见，希望在今后的讨论过程中能够积极反映企业的意见。” 该委员会将就三种方案，截至9月份听取产业界、劳动界、市民社会、地方自治团体等各领域的意见。尹淳镇表示：“将于10月底最终确定并公布政府方案。”

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